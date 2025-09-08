الإثنين 2025-09-08 01:31 م
 

تكريم الناطق الإعلامي للغذاء والدواء من مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية

الوكيل الإخباري-   كرمت رئيس مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية الدكتورة لينا الحمداني،  الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء السيدة شمس المواجدة، تقديرًا للجهود الإعلامية المتميزة المبذولة في إنجاح فعاليات الملتقى السنوي الأول للسلامة الدوائية، والمساهمة الفاعلة في تنظيم المؤتمر الصحفي الخاص بالملتقى.اضافة اعلان


وأكدت الدكتورة الحمداني خلال التكريم أهمية الشراكة الإعلامية في دعم الرسائل التوعوية وتعزيز ثقافة السلامة الدوائية لدى أفراد المجتمع، مشيدة بالدور الإعلامي المهني الذي ساهم في تسليط الضوء على أهداف الملتقى وإنجاحه.

ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة بسلامة الغذاء والدواء، بما يخدم رفع مستوى الوعي الدوائي لدى المواطنين.
 
 
