تكريم الناطق الإعلامي للغذاء والدواء من مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية

وأكدت الدكتورة الحمداني خلال التكريم أهمية الشراكة الإعلامية في دعم الرسائل التوعوية وتعزيز ثقافة السلامة الدوائية لدى أفراد المجتمع، مشيدة بالدور الإعلامي المهني الذي ساهم في تسليط الضوء على أهداف الملتقى وإنجاحه.
ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة بسلامة الغذاء والدواء، بما يخدم رفع مستوى الوعي الدوائي لدى المواطنين.
