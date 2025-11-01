تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال

وأكد العميد العمري أن هذا الموقف يجسّد المعنى الحقيقي لرسالة الأمن العام في حماية الأرواح وصون سلامة المواطنين، مشيداً بالجهود الميدانية التي يبذلها منتسبو جهاز الأمن العام في مختلف الظروف والمواقف الإنسانية آملا أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم ولزملاءهم لبذل المزيد في خدمة الوطن والمواطن.
