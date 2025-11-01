السبت 2025-11-01 10:46 م
 

تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال

السبت، 01-11-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري-مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، كرّم مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، طاقم إحدى دوريات النجدة، تقديراً لشجاعتهم وسرعة استجابتهم وتمكنهم من  إنقاذ سيدة وأطفالها بعد أن علِقوا داخل مركبة مغلقة تعرضت لاشتعال النيران بها، وذلك وسط المنطقة التجارية في محافظة المفرق أمس دون إصابات تذكر .

وأكد العميد العمري أن هذا الموقف يجسّد المعنى الحقيقي لرسالة الأمن العام في حماية الأرواح وصون سلامة المواطنين، مشيداً بالجهود الميدانية التي يبذلها منتسبو جهاز الأمن العام في مختلف الظروف والمواقف الإنسانية آملا أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم ولزملاءهم لبذل المزيد في خدمة الوطن والمواطن.

