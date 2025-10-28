تمرين وهمي للتعامل مع السيول داخل الموقع الأثري في البترا

وجرى تنفيذ التمرين بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات.
واشتملت فرضية التمرين على ورود بلاغ عبر نظام "الكاد" بحدوث سيول داخل الموقع الأثري ومحاصرة عدد من مرتاديه داخل السيق وأمام الخزنة ووجود إصابات في الموقع، حيث عملت فرق الطوارئ على إخلاء المواطنين إلى مناطق آمنة، والتعامل مع الإصابات ميدانيا، وإنزالها من المناطق الصخرية المرتفعة ونقلها بواسطة المركبات إلى المستشفى.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار جهود الأجهزة الأمنية لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.
وشارك في تنفيذ التمرين مديرية الدفاع المدني، وقيادة قوات الدرك، ومرتبات مديرية شرطة غرب معان، وسرية الرد السريع، وعدد من كوادر سلطة إقليم البترا، بما يعزز جاهزية فرق الإنقاذ والإسناد للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المحتملة.
ويأتي هذا التمرين ضمن الخطط التدريبية المستمرة للأمن العام، الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، لضمان سلامة المواطنين والزوار في مختلف الظروف الجوية.
