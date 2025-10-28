تمرين وهمي للتعامل مع السيول داخل الموقع الأثري في البترا

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية شرطة غرب معان، والأقسام الملحقة بها، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومديرية دفاع مدني معان، وكتيبة درك (6)، تمرينا وهميا داخل الموقع الأثري في البترا، بهدف الوقوف على جاهزية مرتبات الأمن العام للتعامل مع مختلف الحوادث والوقوعات وحالات الطوارئ الناتجة عن السيول.

وجرى تنفيذ التمرين بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات.



واشتملت فرضية التمرين على ورود بلاغ عبر نظام "الكاد" بحدوث سيول داخل الموقع الأثري ومحاصرة عدد من مرتاديه داخل السيق وأمام الخزنة ووجود إصابات في الموقع، حيث عملت فرق الطوارئ على إخلاء المواطنين إلى مناطق آمنة، والتعامل مع الإصابات ميدانيا، وإنزالها من المناطق الصخرية المرتفعة ونقلها بواسطة المركبات إلى المستشفى.



ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار جهود الأجهزة الأمنية لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.



وشارك في تنفيذ التمرين مديرية الدفاع المدني، وقيادة قوات الدرك، ومرتبات مديرية شرطة غرب معان، وسرية الرد السريع، وعدد من كوادر سلطة إقليم البترا، بما يعزز جاهزية فرق الإنقاذ والإسناد للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المحتملة.