تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، يأتي التخفيض من خلال منح المرخّصين خصما على عوائد الترددات السنوية في حال إعادة بث نفس البرنامج في عدة محافظات، بحيث يدفع المرخّص 10 بالمئة من أعلى عوائد لكل محطة يتم تشغيلها، وتعديل قيمة معامل نوع الخدمة (م4) من معادلة احتساب عوائد استخدام الترددات السنوية لمحطات البث الإذاعي لخدمات البث الصوتي من 0.5 إلى 0.3، ومنح المرخّصين حزمة تحفيزية إضافية لتخفيض عوائد الترددات في حال القيام بتغطية المحافظات التي ينخفض فيها وجود المحطات الإذاعية الخاصة (معان، الطفيلة، والمفرق) لغايات تشجيع تلك المحطات على الانتشار في جميع مناطق المملكة، بما يدعم ويعزز التنمية الاجتماعية في تلك المناطق.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن اتخاذ القرار جاء انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز دور قطاع الإعلام كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي لدعم محطات البث الإذاعي، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في الأعمال القائمة والمشاريع المقبلة، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استمرارية عمل الشركات الإذاعية العاملة وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما تسعى هذه الجهود إلى فتح أسواق عمل جديدة والمساهمة في التخفيف من معدلات البطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الإعلام.
وأضاف أنه وإدراكاً من الهيئة بأهمية دور محطات البث الإذاعي الأرضي العاملة وفق التشكيل الترددي "اف ام" وضرورة الحفاظ على استمرارية تشغيل المحطات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في تشغيلها وتطوير تقنياتها؛ فإنّها وضعت الاهتمام بتشغيل هذه المحطات على رأس أولوياتها، حيث قامت خلال الفترة الماضية بدعم هذه الخدمات المهمة من خلال عدة إجراءات أولها الاستثمار في أجهزة المراقبة الخاصة بهذه المحطات؛ بما يضمن تشغيلها بشكل سلس ومستقر في بيئة راديوية مناسبة بالحد الأدنى للتداخلات الراديوية.
يذكر أن عدد محطات البث الإذاعي الأرضي العاملة وفق التشكيل الترددي "اف ام" في المملكة بلغ 47 محطة، منتشرة في جميع المحافظات.
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