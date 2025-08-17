"تنظيم الاتصالات": نمو حجم البعائث البريدية المتداولة دوليا ومحليا

وأظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول قطاع البريد في المملكة لعام 2024 ارتفاعا طفيفًا في حجم البعائث المتداولة محليا، إذ بلغ مجموعها 37.7 مليون مقارنة بـ37.5 مليون بعيثة في عام 2023، بنسبة نمو 0.5 بالمئة.
وبلغ عدد المشغلين في قطاع البريد العام الماضي 176 مشغلا، وعدد العاملين 40 ألفا، وعدد المركبات العاملة 37 ألفا، منها 34 ألف سيارة و3 آلاف دراجة.
وقالت الهيئة إن هذه المؤشرات تعكس التحول الديناميكي في الخدمات البريدية والتوسع في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويدعم الاقتصاد الوطني.
