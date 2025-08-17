"تنظيم الاتصالات": نمو حجم البعائث البريدية المتداولة دوليا ومحليا

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي البعائث البريدية المتداولة دوليا في المملكة خلال العام الماضي نحو 2.75 مليون، مقارنة بـ1.9 مليون بعيثة في العام 2023، بنسبة نمو بلغت 45 بالمئة.

وأظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول قطاع البريد في المملكة لعام 2024 ارتفاعا طفيفًا في حجم البعائث المتداولة محليا، إذ بلغ مجموعها 37.7 مليون مقارنة بـ37.5 مليون بعيثة في عام 2023، بنسبة نمو 0.5 بالمئة.



وبلغ عدد المشغلين في قطاع البريد العام الماضي 176 مشغلا، وعدد العاملين 40 ألفا، وعدد المركبات العاملة 37 ألفا، منها 34 ألف سيارة و3 آلاف دراجة.