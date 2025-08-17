الأحد 2025-08-17 07:07 م
 

"تنظيم الاتصالات": نمو حجم البعائث البريدية المتداولة دوليا ومحليا

ا
أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي البعائث البريدية المتداولة دوليا في المملكة خلال العام الماضي نحو 2.75 مليون، مقارنة بـ1.9 مليون بعيثة في العام 2023، بنسبة نمو بلغت 45 بالمئة.

اضافة اعلان


وأظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول قطاع البريد في المملكة لعام 2024 ارتفاعا طفيفًا في حجم البعائث المتداولة محليا، إذ بلغ مجموعها 37.7 مليون مقارنة بـ37.5 مليون بعيثة في عام 2023، بنسبة نمو 0.5 بالمئة.


وبلغ عدد المشغلين في قطاع البريد العام الماضي 176 مشغلا، وعدد العاملين 40 ألفا، وعدد المركبات العاملة 37 ألفا، منها 34 ألف سيارة و3 آلاف دراجة.


وقالت الهيئة إن هذه المؤشرات تعكس التحول الديناميكي في الخدمات البريدية والتوسع في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويدعم الاقتصاد الوطني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني

اتفاقية تعاون لإتاحة منصة «كتبي» التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

ا

شؤون برلمانية الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

ت

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة

الفناطسة: خدمة العلم مظلة وطنية متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات

أخبار محلية اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

أخبار محلية ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

ا

أخبار محلية "عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال



 
 





الأكثر مشاهدة