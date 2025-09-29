الإثنين 2025-09-29 10:35 ص
 

تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الإثنين، 29-09-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة أمن الجسور، أن جسر الملك حسين سيكون مفتوحاً أمام حركة جميع المسافرين اليوم الاثنين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.

ودعت الإدارة المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بقرار فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.

 
 
