تنويه امني هام بخصوص جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن جسر الملك حسين سيكون مفتوحاً أمام حركة جميع المسافرين اليوم الاثنين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً.

