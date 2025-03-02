تنويه بخصوص عودة اللاجئين السوريين في الأردن الى بلادهم

وأوضحت مفوضية اللاجئين أن العديد من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، حيث أبدى بعضهم استعدادهم للعودة الفورية، في حين يحتاج آخرون إلى المزيد من الوقت للتفكير واتخاذ القرار بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكدت المفوضية استعدادها لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية من خلال تقديم استشارات بشأن العودة الطوعية، مشيرةً إلى أنها قامت بتوسيع مساعدات النقل لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا.
وبينت المفوضية أنه عاد حوالي 20,000 لاجئ سوري مسجلين لديها إلى سوريا في كانون الثاني/ يناير 2025، ليصل إجمالي عدد العائدين بين سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 ونهاية كانون الثاني إلى حوالي 25,500 شخص، يشكل النساء والفتيات 44% منهم، بينما يشكل الرجال والفتيان 56%.
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