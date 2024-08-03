تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي

وبلغ عدد الدعاوى المتعلقة بموضوع الاستجرار المنظورة لدى المحاكم 1617 حالة تم البت بـ1237 حالة، وتم اعتماد 352264 عدادا كهربائيا، فيما بلغ عدد أنظمة صافي القياس المربوطة على الشبكة 70334، ومجموع القدرة الإجمالية لأنظمة صافي القياس 765168 ميجاواط، والقدرة الإجمالية لأنظمة العبور 29754 ميجاواط.
ووفقا للتقرير، تم منح 160 رخصة وتصريحا لمحطة شحن كهربائية عامة وخاصة والموافقة على تركيب 1568 عدادا لشحن المركبات الكهربائية واعتماد 352196 عدادا كهربائيا وتركيب 286 محطة تحويل عامة.
كما بلغت نسبة التغطية في تركيب العدادات الذكية على مستوى المملكة 35 بالمئة عام 2023، فيما بلغ استهلاك المملكة خلال 2023 من المشتقات النفطية 4022 مليون لتر.
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