تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الثلاثاء

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرًا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستُقدَّم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورًا.
