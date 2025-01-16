تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية

وبين العميد الدكتور الصبيحات أن المحطة الجراحية استقبلت أكثر من (مليون ومائة ألف) مراجع وفي عام 2002 تم إرسال المحطة الجراحية إلى جنين والتي استقبلت مليون ومائة ألف مراجع.
وأشار إلى أنه تم إنشاء أول مستشفى ميداني أردني في قطاع غزة عام 2009 بتل الهواء وهو لغاية الآن قائم ويستقبل المرضى ـ حيث استقبل المستشفى منذ نشأته 3 ملايين ونصف المليون مراجع
وقال إنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تم إنشاء مستشفى نابلس الذي استقبل 151 ألف 826 مراجع كما استقبل مستشفى خان يونس لغاية اليوم 274 ألف 626 مراجع .
وأوضح أن هناك خمس مستشفيات اثنتين في قطاع غزة وثلاث مستشفيات في الضفة الغربية وهذه المستشفيات تتميز بأنها تحتوي على العديد من التخصصات الجراحية والاختصاصات الدقيقة لإجراء العمليات الجراحية وإصابات الحرب ويتم تبديل الكوادر الطبية كل ثلاثة أشهر.
وبين العميد الدكتور الصبيحات أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى خان يونس بلغ 19 ألف و485 عملية، وفي مستشفى نابلس بلغ عدد العمليات 1314 عملية جراحية، وفي مستشفى شمال غزة (تل الهواء) تم إجراء 348 عملية مبينا أن هذه العمليات أُجريت خلال فترة الحرب الأخيرة " على غزة “كما واستقبل مستشفى خان يونس إصابات حرب ما يقدر ب 27 ألف و58 إصابة كما استقبل مستشفى تل الهواء 27 ألف 619 إصابة حرب ومستشفى نابلس استقبل 1045 إصابة.
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