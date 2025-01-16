تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور أحمد الصبيحات إن التوجيهات الملكية السامية جاءت بإرسال المستشفيات الميدانية إلى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة مضيفا أن المستشفيات التابعة للخدمات الطبية موجودة على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000

وبين العميد الدكتور الصبيحات أن المحطة الجراحية استقبلت أكثر من (مليون ومائة ألف) مراجع وفي عام 2002 تم إرسال المحطة الجراحية إلى جنين والتي استقبلت مليون ومائة ألف مراجع.

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وأشار إلى أنه تم إنشاء أول مستشفى ميداني أردني في قطاع غزة عام 2009 بتل الهواء وهو لغاية الآن قائم ويستقبل المرضى ـ حيث استقبل المستشفى منذ نشأته 3 ملايين ونصف المليون مراجع

وقال إنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تم إنشاء مستشفى نابلس الذي استقبل 151 ألف 826 مراجع كما استقبل مستشفى خان يونس لغاية اليوم 274 ألف 626 مراجع .



وأوضح أن هناك خمس مستشفيات اثنتين في قطاع غزة وثلاث مستشفيات في الضفة الغربية وهذه المستشفيات تتميز بأنها تحتوي على العديد من التخصصات الجراحية والاختصاصات الدقيقة لإجراء العمليات الجراحية وإصابات الحرب ويتم تبديل الكوادر الطبية كل ثلاثة أشهر.