انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.اضافة اعلان


انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4221.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 تشرين الثاني يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولارا للأوقية.

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولارا للأوقية.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87% خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).
 
 


