انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4221.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 تشرين الثاني يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولارا للأوقية.
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولارا للأوقية.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87% خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).
