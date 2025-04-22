الثلاثاء 2025-04-22 11:55 ص
 

توجيهات من رئيس الوزراء بعد حادث جرش الأليم

لقطة من حادث جرش الأليم
لقطة من حادث جرش الأليم
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  قدَّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث الأليم الذي وقع يوم أمس على طريق جرش – عجلون، وأسفر عن وفاتين  و 20 إصابة .اضافة اعلان


ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصحة إلى توفير الرعاية الطبية والصحية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالتهم أولاً بأول، لضمان تلقيهم العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.
 
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