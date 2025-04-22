توجيهات من رئيس الوزراء بعد حادث جرش الأليم

ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصحة إلى توفير الرعاية الطبية والصحية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالتهم أولاً بأول، لضمان تلقيهم العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.
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