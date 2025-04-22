توجيهات من رئيس الوزراء بعد حادث جرش الأليم

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الوكيل الإخباري- قدَّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث الأليم الذي وقع يوم أمس على طريق جرش – عجلون، وأسفر عن وفاتين و 20 إصابة . اضافة اعلان





ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصحة إلى توفير الرعاية الطبية والصحية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالتهم أولاً بأول، لضمان تلقيهم العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

