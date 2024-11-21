توجيهات من وزارة التربية بشأن "التوجيهي" الجديد

وقال مدير إدارة التخطيط التربوي في الوزارة الدكتور فيصل الهواري، إن الهدف من اللقاء توضيح تفاصيل نظام امتحان الثانوية العامة الجديد، مستعرضًا التخصصات والمسارات الدراسية المقررة، والمواد التي يدرسها الطلبة في كل مسار.
وأضاف، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الوزارة بهدف تسهيل تطبيق نظام التعليم الجديد، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين للمجتمع التعليمي.
من جهته، أكد مدير تربية جرش، وائل أبو عزام، على مدراء المدارس ضرورة نقل المعلومات التي تم طرحها في اللقاء إلى طلبة "التوجيهي"، مشددًا على أهمية دورهم في توجيه الطلبة نحو اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار المسارات الدراسية التي تتلاءم مع طموحاتهم المستقبلية.
وحضر اللقاء مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد شحادة، ومدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات الدكتور منيب طاشمان، ورؤساء الأقسام في "تربية جرش" ومدراء المدارس بالمحافظة.
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