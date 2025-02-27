توجيهات هامة من دائرة الجمارك بمناسبة شهر رمضان

وأكد العكاليك على أهمية وضع خطة عمل مبتكرة تقوم على دراسة كافة الملاحظات وتذليل اية عقبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية في كافة المراكز الحدودية وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة، مشددا على أن الحلول تبدأ من المركز الحدودي المعني وبدعم كامل من المديريات اللوجستية المعنية، ولتحقيق ذلك دعى العكاليك الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية كافة إلى إجتماع يوم الأحد القادم في دائرة الجمارك الاردنية لبحث إعادة هندسة الاجراءات وإيجاد الحلول اللازمة للملاحظات المتعلقة بحركة نقل الركاب والبضائع في مركز جمرك حدود العمري وبقية المراكز الجمركية الحدودية وبما يحقق استجابة سريعة لتزايد حركة الركاب والبضائع عبر الحدود خصوصًا باتجاه الأشقاء في سوريا.
والتقى العكاليك بنقيب أصحاب شركات التخليص والنقل السيد ضيف الله ابو عاقولة وعدد من ممثلي شركات التخليص ونقل البضائع، في مركز جمرك العمري واستمع إلى عدد من الملاحظات الخاصة بالقطاع بحضور عدد من مدراء المديريات المعنية من الجمارك الأردنية.
من جهته قال ابو عاقولة ان التشاركية المستمرة بين دائرة الجمارك الاردنية والنقابة، تسهم بشكل كبير في عمليات التسهيل وتوفير الوقت والجهد ،والاستعداد للمرحلة القادمة من عمليات التبادل التجاري في الإقليم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجمارك لإعادة هندسة الاجراءات الجمركية وبما يتناسب مع التزايد المستمر في حركة النقل والشحن عبر المراكز الحدودية.
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