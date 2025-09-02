توضيح بخصوص شواحن المركبات الكهربائية في الأردن

03:31 م

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، أنه "لا يوجد أي ترخيص لأي جهة أو مصنع في الأردن تعمل على تجميع وصناعة شواحن المركبات الكهربائية".





وأشارت إلى أن "الشواحن المستوردة تخضع للفحوصات من ناحية السلامة العامة وحجم الشحن".