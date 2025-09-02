الثلاثاء 2025-09-02 07:40 م
 

توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 07:18 م
الوكيل الإخباري-  أوضحت مديرة مديرية مستحضرات التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نغم الحوراني، أن قرار سحب مستحضرات طلاء الأظافر من نوع (Gel Color)، لا يشمل جميع مستحضراتها وإنما فقط التي تحتوي على مادة الـTPO.اضافة اعلان


وبينت الحوراني، أن إجراءات المؤسسة ستشمل حصر المستحضرات المحتوية على مادة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، ومنع استيرادها وسحبها من الأسواق.

وقالت إن بعض أنواع‏ (Gel Color)، لا تحتوي على مادة الـ TPO مسموحة وليست محظورة.

وأكدت الحوراني أنه لم يتم تسجيل أي حالة ضرر بسبب استخدام هذه المادة.

وقالت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، إنها عمّمت قرار الحظر وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات واللوائح والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و"الواتس آب" على الرقم 0795632000.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

أخبار محلية المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

ا

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"

صورة تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

ل

أخبار محلية ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

ل

أخبار محلية وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

أخبار محلية ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله

عربي ودولي لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله



 
 





الأكثر مشاهدة