توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

وبينت الحوراني، أن إجراءات المؤسسة ستشمل حصر المستحضرات المحتوية على مادة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، ومنع استيرادها وسحبها من الأسواق.
وقالت إن بعض أنواع (Gel Color)، لا تحتوي على مادة الـ TPO مسموحة وليست محظورة.
وأكدت الحوراني أنه لم يتم تسجيل أي حالة ضرر بسبب استخدام هذه المادة.
وقالت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، إنها عمّمت قرار الحظر وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات واللوائح والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.
ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و"الواتس آب" على الرقم 0795632000.
