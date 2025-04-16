الأربعاء 2025-04-16 07:31 م
 

توقيع اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لإدارة الأزمات

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأربعاء، 16-04-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- وقَّعت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأربعاء، على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات، لا سيما في تطوير برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث، والتعاون في مواجهة التحديات الوطنية.

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ووقّع المذكرة عن الجامعة الهاشمية رئيسها، الأستاذ الدكتور خالد الحياري، وعن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، نائب سمو رئيس المركز، العميد الركن حاتم عودة الزعبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، إلى جانب عميد كلية الهندسة، الأستاذ الدكتور حسن كتخدا، ومساعد العميد لشؤون الاتصال بالصناعة، الدكتورة سحر المشاقبة.


وأكد الأستاذ الدكتور خالد الحياري حرص الجامعة على مواصلة هذا التعاون البنّاء، انطلاقًا من التزامها الوطني، وإيمانها بأهمية الشراكات الوطنية في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، خصوصًا في مجالات إدارة الأزمات والكوارث.

 
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