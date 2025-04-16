توقيع اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لإدارة الأزمات

ووقّع المذكرة عن الجامعة الهاشمية رئيسها، الأستاذ الدكتور خالد الحياري، وعن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، نائب سمو رئيس المركز، العميد الركن حاتم عودة الزعبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، إلى جانب عميد كلية الهندسة، الأستاذ الدكتور حسن كتخدا، ومساعد العميد لشؤون الاتصال بالصناعة، الدكتورة سحر المشاقبة.
وأكد الأستاذ الدكتور خالد الحياري حرص الجامعة على مواصلة هذا التعاون البنّاء، انطلاقًا من التزامها الوطني، وإيمانها بأهمية الشراكات الوطنية في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، خصوصًا في مجالات إدارة الأزمات والكوارث.
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