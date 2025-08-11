جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء

وقرر رئيس الجامعة تأجيل الامتحانات للفترة المحددة، مع الإبقاء على مناقشات الماجستير في مواعيدها المقررة مسبقا وجاهيا وتأكيد دوام العاملين دون أي تغيير.
وأعلنت رئاسة جامعة البترا عن تحويل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13/ /8 2025 إلى التعليم عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة نتيجة الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.
وفيما يخص الامتحانات المقررة خلال هذين اليومين، تترك رئاسة الجامعة للكليات حرية تحديد الآلية المناسبة لتعويضها.
ويستمر دوام أعضاء الهيئة الإدارية حضورياً وجاهياً كالمعتاد.
متمنين السلامة للجميع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص
-
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
-
بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية