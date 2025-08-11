الإثنين 2025-08-11 02:25 م
 

جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء

جبل القلعة في العاصمة عمّان
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   قرر رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، تحويل دوام المحاضرات إلى نظام التعلم عن بعد، اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء ولغاية نهاية دوام بعد غد الأربعاء، نظرا للأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

وقرر رئيس الجامعة تأجيل الامتحانات للفترة المحددة، مع الإبقاء على مناقشات الماجستير في مواعيدها المقررة مسبقا وجاهيا وتأكيد دوام العاملين دون أي تغيير.


وأعلنت رئاسة جامعة البترا عن تحويل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13/ /8 2025 إلى التعليم عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة نتيجة الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يخص الامتحانات المقررة خلال هذين اليومين، تترك رئاسة الجامعة للكليات حرية تحديد الآلية المناسبة لتعويضها.

ويستمر دوام أعضاء الهيئة الإدارية حضورياً وجاهياً كالمعتاد.

متمنين السلامة للجميع.

 
 
