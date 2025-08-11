جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، تحويل دوام المحاضرات إلى نظام التعلم عن بعد، اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء ولغاية نهاية دوام بعد غد الأربعاء، نظرا للأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

وقرر رئيس الجامعة تأجيل الامتحانات للفترة المحددة، مع الإبقاء على مناقشات الماجستير في مواعيدها المقررة مسبقا وجاهيا وتأكيد دوام العاملين دون أي تغيير.