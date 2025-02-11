جامعة العلوم والتكنولوجيا تقرر إيقاف الاقتطاعات عن شهري شباط وآذار للعام 2025

•قرض صندوق الادخار
•مستردات التأمين الصحي
•مسترد الرواتب ومسترد الموازي
•الأقساط المستحقة على العاملين لقاء التصنيع الخاص لدى المشاغل الهندسية
وعلى من يرغب بعدم إيقاف الاقتطاع مراجعة وحدة الشؤون المالية / دائرة الرواتب.
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