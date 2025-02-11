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جامعة العلوم والتكنولوجيا تقرر إيقاف الاقتطاعات عن شهري شباط وآذار للعام 2025

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الثلاثاء، 11-02-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، أوعز رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، إلى وحدة الشؤون المالية بإيقاف الاقتطاعات الآتية من رواتب العاملين عن شهري شباط وآذار للعام 2025:

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•قرض صندوق الادخار
•مستردات التأمين الصحي
•مسترد الرواتب ومسترد الموازي
•الأقساط المستحقة على العاملين لقاء التصنيع الخاص لدى المشاغل الهندسية


وعلى من يرغب بعدم إيقاف الاقتطاع مراجعة وحدة الشؤون المالية / دائرة الرواتب.

 
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