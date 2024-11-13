جامعة مؤتة تستقبل وفداً أكاديمياً عراقياً وتوقع اتفاقيات تعاون

02:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709943 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس جامعة مؤتة بالوكالة، الدكتور محمد الصرايرة، وفداً أكاديمياً رفيع المستوى من العراق الشقيق، ضمّ عدداً من رؤساء الجامعات والمعاهد العراقية، بهدف توقيع اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي لتعزيز الشراكة وتطوير سبل التعاون البحثي بين جامعة مؤتة وخمس مؤسسات تعليمية عراقية. اضافة اعلان





وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور الصرايرة بالوفد الضيف، مقدماً إيجازاً عن مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، واستعرض التخصصات النوعية التي تطرحها الجامعة وتصنيفاتها العالمية المتقدمة التي تعكس تطورها العلمي والأكاديمي.



كما أكد حرص الجامعة على تقديم بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب المهني الشامل.



وقد تكللت الزيارة بتوقيع الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع جامعات الكتاب في كركوك، ونولج في أربيل، وكلية النخبة الجامعة في بغداد، وكلية القلم في كركوك، وجامعة القيروان في الموصل، مجالات متعددة من التعاون الأكاديمي والبحثي، تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل الطلاب بين الجامعات بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلبة من الجانبين.



وأكد الدكتور الصرايرة أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص جامعة مؤتة على بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، مما يساهم في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي ويمهد الطريق نحو تعاون علمي وثيق في المستقبل.



وأشاد رؤساء الجامعات والمعاهد العراقية بسمعة جامعة مؤتة ومكانتها المرموقة بين الجامعات العربية، معبرين عن إعجابهم بتميز الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.



وأشاروا إلى أن جامعة مؤتة تتميز بوجود جناحين فريدين أحدهما عسكري والآخر مدني، ما يمنحها تفرداً في إعداد الطلبة وتخريج كفاءات قيادية وعلمية.



وأعرب رئيس جامعة نولج، الدكتور أحمد أنور، عن إعجابه بمستوى التعليم والبحث العلمي الذي تقدمه جامعة مؤتة، مؤكداً أن هذا التفرد في النظام التعليمي يعكس رؤية استراتيجية تجعل منها نموذجاً ملهماً للجامعات الأخرى في المنطقة.



