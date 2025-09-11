جلسة توعوية حول برنامج "رعاية" لعلاج مرض السرطان في إربد

وتحدثت خلال اللقاء، المثقفة الصحية غادة بكار، حول أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين بوجود تأمين وبرنامج لعلاج مرضى السرطان ومساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية واعية لمكافحة المرض.
وأشارت الى برامج مؤسسة الحسين للسرطان ورسالتها والاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمؤسسة ودورها في توسيع نطاق الاستفادة منها، مقدمة تفاصيل حول برنامج تأمين "رعاية" وآلية الاشتراك فيه، وأبرز المميزات والخدمات المقدمة للمشتركين.
وبينت بكار، أن تأمين الرعاية الصحية يمثل عنصرًا أساسيًا في علاج مرض السرطان، حيث يضمن للمرضى الحصول على الرعاية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة، حيث يعد مرض السرطان من أكثر الأمراض كلفة، إذ تتضمن علاجاته العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعديد من الفحوصات المتكررة، مشددة على أن وجود تأمين صحي شامل يخفف من الضغوط المالية، مما يسمح للمرضى بالتركيز على مسألة التعافي.
بدورهم، أكد الحضور على أهمية مثل هذه الجلسات في نشر الوعي الصحي وتعزيز سبل الوقاية من مرض السرطان.
