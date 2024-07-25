جلسة نقاشية حول جودة الخدمات الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

03:35 م

الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الصحة وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ورشة عمل نقاشية حول تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان.



وتهدف الورشة التي نظمتها مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة وشارك فيها مدراء الصحة ومدراء مراكز الإصلاح والتأهيل المعنيين إلى الاطلاع على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في تلك المراكز وتحسين الواقع الصحي مما انعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للنزلاء في جميع المواقع.



واكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب في كلمته اهتمام وزراة الصحة بتوفير الرعاية الصحية للنزلاء وضمان حصولهم على الخدمة الصحية من الاطباء المتواجدون وتوفير العلاج لهم على مدار 24 ساعة.



