"الكهرباء الوطنية" تؤكد جاهزيتها لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، جاهزية الشركة الكاملة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وقال، إن الشركة وضعت خطة متكاملة تشمل الجوانب التشغيلية والفنية واللوجستية لضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية في مختلف مناطق المملكة.



وأوضح البطاينة في تصريح اليوم الأربعاء، أن كوادر الشركة في مختلف مواقع العمل أنهت أعمال الصيانة الوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الرئيسة، كما جرى التأكد من جاهزية أنظمة المراقبة والتحكم الوطني لمتابعة الأحمال الكهربائية على مدار الساعة، والتعامل مع أي طارئ قد ينشأ نتيجة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.



وأشار إلى أن الشركة عملت على توفير المخزون الاستراتيجي في المستودعات ورفع جاهزية فرق الطوارئ وتوزيعها ميدانيا بما يضمن سرعة الاستجابة لأي أعطال محتملة، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع شركات توزيع الكهرباء والجهات ذات العلاقة لتأمين أعلى مستويات الاعتمادية في النظام الكهربائي الوطني.