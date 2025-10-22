"فرسان الطفيلة الخيرية" تفتتح بنكا للملابس

الوكيل الإخباري- افتتحت جمعية فرسان الطفيلة الخيرية اليوم الأربعاء بنك ملابس خيريا في قاعة الجمعية، يستهدف الأيتام والأسر المعوزة من مختلف مناطق الطفيلة، لسد حاجتها من الألبسة الشتوية المتنوعة، والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وبينت رئيسة الجمعية إيمان العوران، أن افتتاح البنك الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي ضمن الأيام الخيرية والتطوعية والحملات الإنسانية التي تنفذها الجمعية على مدار العام، ويهدف لمساعدة الأسر المعوزة، مشيرة إلى أن إقامة البنك جاء بدعم قدمه أفراد ومؤسسات خيرية، لإبراز أهمية العطاء والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع.



وأشارت العوران إلى أن البنك يضم تشكيلة واسعة من الملابس الشتوية بهدف ترسيخ قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.