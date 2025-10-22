"فرسان الطفيلة الخيرية" تفتتح بنكا للملابس

وبينت رئيسة الجمعية إيمان العوران، أن افتتاح البنك الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي ضمن الأيام الخيرية والتطوعية والحملات الإنسانية التي تنفذها الجمعية على مدار العام، ويهدف لمساعدة الأسر المعوزة، مشيرة إلى أن إقامة البنك جاء بدعم قدمه أفراد ومؤسسات خيرية، لإبراز أهمية العطاء والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشارت العوران إلى أن البنك يضم تشكيلة واسعة من الملابس الشتوية بهدف ترسيخ قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.
ولفتت إلى جهود شركاء وجهات داعمة، ودور المجتمع المحلي الذي يوفر كميات من الملابس التي بوشر بتوزيعها من خلال البنك الذي أقيم في قاعة فرع الجمعية في منطقة وادي زيد.
