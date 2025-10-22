وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات التعليمية

الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مع السفير البريطاني في المملكة فيليب هول لدى استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التعليمية.



وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مسؤولة التعليم في السفارة كاثرين هوجيجو، ومديرة وحدة التنسيق التنموي في الوزارة الدكتورة خولة حطاب، أهمية التعاون في مجال التحول الرقمي خاصة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المواضيع التي تخص القرائية واستخدام التطبيقات ذات العلاقة.



وبين محافظة أن الوزارة تخطو خطى متسارعة في مجال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تعلم الطلبة، وتطبق في مجال التعليم المهني برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحا أن الوزارة تطبق (12) تخصصا هذا العام، فيما ستعمل العام الدراسي المقبل على إضافة (3) تخصصات جديدة، وبما يلبي احتياجات سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.

وأوضح أن المملكة تستقبل في مدارسها نحو 250 ألف طالب من أكثر من 85 جنسية، وتلتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيها، رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة وأعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة.



وأكد محافظة استعداد الوزارة لتقديم خبراتها للأشقاء السوريين، وتقديم الدعم الكامل لتدريب المعلمين السوريين، وأية سبل تعاون أخرى في حال طلب إليها ذلك.



من جانبه، أشاد هول، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا استمرار دعم الوزارة في مبادرة تسريع وصول الطلبة للاجئين السوريين للتعليم وحتى نهاية العام الدراسي تزامنا مع انتهاء المشروع.