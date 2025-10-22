الأربعاء 2025-10-22 08:22 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي
 
الأربعاء، 22-10-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر أبو الغنم والمبيضين والجندي.اضافة اعلان


ففي منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور المهندس زيد سلامة أبو الغنم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الغنم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.

وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالكريم عبده يوسف المبيضين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المبيضين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم اللواء المتقاعد عصام عبدالمجيد الجندي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم آل الجندي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


Image1_10202522191512683370709.jpg
Image2_10202522191512683370709.jpg
Image3_10202522191512683370709.jpg
Image4_10202522191512683370709.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون

المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها

أخبار محلية المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها

ل

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية

ل

أخبار محلية الأمير الحسن بن طلال يؤكد أهمية تجسير الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد ومجمع جرش الرياضي

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد ومجمع جرش الرياضي

ل

أخبار محلية الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

عربي ودولي العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

حقوق الإنسان يدعو لمعالجة شاملة لظاهرة الكلاب الضالة

أخبار محلية ملف "الكلاب الضالة" على طاولة نقاشية في المركز الوطني لحقوق الإنسان



 
 





الأكثر مشاهدة