ملف "الكلاب الضالة" على طاولة نقاشية في المركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- خلصت الجلسة النقاشية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول أثر الكلاب الضالة على حقوق الإنسان، إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لمعالجة هذه الظاهرة.





وأكد المتحدثون في الجلسة التي حضرها المفوض العام للمركز جمال الشمايلة ومفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني أهمية إنشاء مراكز إيوائية للكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وفتح عيادات بيطرية في أقاليم المملكة إلى جانب وضع خطة وطنية موحدة ومحددة بإطار زمني لمكافحة الكلاب الضالة بمشاركة الجهات المعنية وجمعيات الرفق بالحيوان.



وأوصوا بتنفيذ برنامج وطني للتعقيم للحد من تكاثر الكلاب الضالة وإطلاق حملات توعوية في جميع المحافظات لبيان مخاطر الظاهرة وضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات.



ودعوا إلى رصد وتوثيق أعداد الكلاب الضالة وتحديد المناطق الأكثر خطورة عبر تشكيل لجان مختصة في البلديات وتحسين إدارة النفايات خصوصا قرب المدارس إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان لضمان تطبيق حلول قائمة على احترام حقوق الإنسان والرفق بالحيوان.

