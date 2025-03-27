حادثا تدهور خلال ساعة يُسفران عن 13 إصابة

وعبر تقريرها المروري اليومي، بيّنت الإدارة أن الحادث الأول وقع عند منتصف الليل، حيث تدهورت مركبة كانت تقل عائلة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
كما أشار التقرير إلى وقوع حادث آخر عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بعد مستشفى الملك طلال، حيث تدهورت مركبة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم إسعافهم إلى مستشفى الملك طلال.
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