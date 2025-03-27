حادثا تدهور خلال ساعة يُسفران عن 13 إصابة

09:17 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادثي سير منفصلين على طريق المفرق-الزرقاء خلال ساعة واحدة الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا، بينهم 4 أطفال. اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي، بيّنت الإدارة أن الحادث الأول وقع عند منتصف الليل، حيث تدهورت مركبة كانت تقل عائلة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.



كما أشار التقرير إلى وقوع حادث آخر عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بعد مستشفى الملك طلال، حيث تدهورت مركبة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم إسعافهم إلى مستشفى الملك طلال.