الخميس 2025-03-27 10:15 ص
 

حادثا تدهور خلال ساعة يُسفران عن 13 إصابة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادثي سير منفصلين على طريق المفرق-الزرقاء خلال ساعة واحدة الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا، بينهم 4 أطفال.اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي، بيّنت الإدارة أن الحادث الأول وقع عند منتصف الليل، حيث تدهورت مركبة كانت تقل عائلة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة. 

كما أشار التقرير إلى وقوع حادث آخر عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بعد مستشفى الملك طلال، حيث تدهورت مركبة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم إسعافهم إلى مستشفى الملك طلال.
 
gnews

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