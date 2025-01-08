حادث سير على طريق المطار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تنوه ادارة السير الى وجود تباطؤ مروري في حركة سير المركبات على طريق المطار بالاتجاهين نتيجة وقوع حادث تدهور لمركبة ادى الى اصطدامها بمركبة اخرى على المسرب القادم من جسر الامير حسين باتجاه نفق الملتقى .

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