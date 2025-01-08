حادث سير على طريق المطار

واكدت الادارة على السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع وعدم التباطؤ قرب منطقة الحادث، لحين التعامل مع الأثر الناتج عنه وتسيير الحركة المرورية .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك
-
حقيقة تقديم مساعدات مالية للعائدين من الأردن إلى سوريا
-
مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب
-
الامن العام والجامعة الأردنية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز السلم المجتمعي
-
اتحاد العمال الأردني: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال
-
وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين
-
تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق
-
الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال