 
الأربعاء 2025-01-08 02:08 م
 

حادث سير على طريق المطار

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 08-01-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تنوه ادارة السير الى وجود تباطؤ مروري في حركة سير المركبات على طريق المطار بالاتجاهين نتيجة وقوع حادث تدهور لمركبة ادى الى اصطدامها بمركبة اخرى على المسرب القادم من جسر الامير حسين باتجاه نفق الملتقى .

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واكدت الادارة على السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع وعدم التباطؤ قرب منطقة الحادث، لحين التعامل مع الأثر الناتج عنه وتسيير الحركة المرورية .

 
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