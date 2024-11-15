 
الجمعة 2024-11-15 11:21 م
 

حالة الطقس يوم غد السبت .. وتحذير من الضباب في هذه المناطق

جبل القلعة في العاصمة عمان
جبل القلعة في العاصمة عمان
الجمعة، 15-11-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-  كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم غد السبت ، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية .اضافة اعلان


وتكون الرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وفي ليل السبت ، يكون الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .
 
gnews

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جبل القلعة في العاصمة عمان

أخبار محلية حالة الطقس يوم غد السبت .. وتحذير من الضباب في هذه المناطق

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