حالة الطقس يوم غد السبت .. وتحذير من الضباب في هذه المناطق

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .
وفي ليل السبت ، يكون الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .
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