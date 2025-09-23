حراك إعلامي إستراتيجي لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في عمان

الوكيل الإخباري-الاء المجالي- التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشن مبادرة "حملات" في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تحولات فكرية وثقافية متسارعة، لم تعد المواجهة مع الإرهاب محصورة في ميادين المعارك التقليدية. فقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلام، خصوصًا الرقمية منها، إلى أدوات فاعلة تستخدمها التنظيمات الإرهابية في بث أفكارها، وتجنيد الإرهابين، والتأثير على الرأي العام. ومن هنا برزت الحاجة إلى التعامل مع هذه الظاهرة بوسائل جديدة، يكون الإعلام في صلبها.

اضافة اعلان



وفي هذا السياق، جاء إطلاق مبادرة "حملات" من العاصمة الأردنية عمّان، والتي دشنها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت رعاية معالي وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، وحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة. لتشكل خطوة مهمة في تطوير أدوات المواجهة الإعلامية ضد التطرف. فقد بات واضحًا أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على الضربات العسكرية فقط، بل يتطلب جهدًا فكريًا متكاملًا يختلط مع الرأي العام ويوجه الخطاب العام نحو الاعتدال والوعي.



مبادرة "حملات"

أُطلقت مبادرة "حملات" رسميًا في عمّان بالثامن من سبتمبر 2025م، في حفل تدشين حضرة حشد كبير من الإعلاميين والخبراء والمتخصصين في مجالات محاربة الإرهاب. إذ تسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية من أهمها:

* تعزيز الوعي الإعلامي بخطورة التطرف.

* التصدي للخطاب المحرّض على الكراهية عبر الإعلام التقليدي ووسائل التواصل.

* رفع كفاءة الإعلاميين في التعامل مع قضايا الإرهاب من خلال التدريب وتبادل الخبرات.

* خلق شراكات إعلامية إسلامية تدعم خطابًا جماعيًا مناهضًا للتطرف.

* إنتاج محتوى توعوي جذاب ومؤثر يخاطب الفئات المستهدفة بطريقة فعالة.

وما يجعل هذه المبادرة فريدة هو تركيزها على الجانب الاستباقي، حيث تُبنى الحملة على تقديم خطاب بديل وقوي قبل أن يتمكن التطرف من الوصول إلى العقول الشابة أو الفئات الهشة.

ويأتي إطلاق مبادرة "حملات" كجزء من الجهود الإعلامية التي يضطلع بها التحالف لمواجهة الإرهاب من خلال الكلمة والصورة والمحتوى الإعلامي المؤثر.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "حملات" تمثل فرصة لبناء إستراتيجية إعلامية على مستوى العالم الإسلامي، يكون هدفها الأساسي حماية المجتمعات من الانجراف نحو العنف الفكري والديني، خصوصًا في ظل تنامي ظواهر مثل الإسلاموفوبيا، والانقسامات الطائفية.

تحقيق ذلك يتطلب:

* توحيد الخطاب الإعلامي الإسلامي حول قضايا الإرهاب.

* الابتعاد عن التسييس أو التحزّب في تقديم المعلومات.

* التركيز على القيم الإنسانية العالمية المشتركة.

* تعزيز الهوية الإيجابية للمجتمع المسلم عالميًا.

ورشة العمل التدريبية المصاحبة لمبادرة حملات



انبثق عن هذه المبادرة ورشة عمل تدريبية عقدت في عمان بعنوان "دور الإعلام التقليدي والرقمي في نشر الوعي المجتمعي لمحاربة الإرهاب والوقاية منه" لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين المدنيين والعسكريين. حيث تهدف هذه الورشة الى تعزيز دور الاعلام في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وأوضح أمين عام التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال افتتاحه للورشة أن مواجهة الإرهاب لا تتحقق فقط عبر الأدوات العسكرية والأمنية، بل تستند أيضا الى بناء وعي مجتمعي راسخ يحصن الأجيال من الانجرار وراء الأفكار المتطرفة، وأضاف ان هذه الورشة شكلت منصة نوعية جمعت خبراء الاعلام والعسكريين وصناع القرار لتبادل الخبرات وصياغة مقاربات عملية تعزز مناعة مجتمعاتنا ضد خطاب الكراهية والتحريض، وأن التحالف ملتزم بمواصلة الاستثمار في مثل هذه المبادرات، ايمانا بان الاعلام الواعي هو خط الدفاع الأول في معركة العقول.

الهدف العام لورشة العمل

تعزيز دور الإعلام التقليدي والحديث في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب، من خال تمكين المشاركين من فهم إستراتيجيات وأدوات الإعلام المختلفة التي تسهم في توعية الجمهور بمخاطر الإرهاب، وبناء رسائل إعلامية فعّالة تعمل على الوقاية من التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والسلام في المجتمع.



تناولت الورشة ستة محاور رئيسة يتضمن كل محور رئيس ثلاث محاور فرعية وهي:

1. دور الإعلام التقليدي في نشر الوعي الوقائي تجاه الارهاب.

➢ خصائص الإعلام التقليدي وأثره في الفئات المستهدفة.

➢ إستراتيجيات الإعلام التقليدي في نشر رسائل محاربة الإرهاب والوقاية منه.

➢ مواصفات تصميم وتنفيذ حملة ناجحة لمحاربة الإرهاب والوقاية منه.

2. دور الإعلام الرقمي في نشر الوعي الوقائي تجاه الارهاب.

➢ فعالية الإعلام الرقمي في الوصول إلى الشباب.

➢ أدوات الإعلام الرقمي وإستراتيجيات تفعيلها لنشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب.

➢ تفعيل دور المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

3. الاعلام واساليب توعية الجمهور بخطورة الارهاب.

➢ دور الإعلام في نشر الحقائق والرد على الشائعات

➢ دور الإعلام في فضح الأفكار والمعتقدات الإرهابية

➢ تعزيز ثقافة التسامح عبر الإعلام

4. الاعلام الوقائي واخلاقيات المهنة.

➢ نزاهة المعلومات ودقة التغطية الإعلامية.

➢ تجنب التحريض والتضليل الإعلامي.

➢ مسؤولية الإعلام في نشر الوعي وحماية المجتمع

5. التعاون بين الاعلام والجهات المعنية في نشر الوعي الوقائي.

➢ كيفية توحيد الرسائل الإعلامية بين الجهات المعنية.

➢ دور الإعلام في دعم الجهود الحكومية والمجتمعية في محاربة الإرهاب والوقاية منه.

➢ التواصل الفعّال بين الإعلام والمواطنين لتعزيز الوعي.

6. تحديات الاعلام في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب.

➢ التحديات التقنية.

➢ التحديات الاجتماعية والسياسية.

➢ التغلب على العقبات في نشر رسائل الوقاية من الإرهاب.

الختام

يؤكد تدشين مبادرة "حملات" في الأردن أن مواجهة الإرهاب لم تعد مسؤولية أمنية فقط، بل هي مسؤولية فكرية وإعلامية أيضًا. فقد أصبح الإعلام جبهة أولى في هذه المواجهة، ونجاحه يعتمد على وعي العاملين فيه، وصدق الرسالة، ودقة الأدوات.



هذه المبادرة تمثل نواة لتحرك أوسع، ومن شأنها أن تُحدث فارقًا حقيقيًا إذا ما تم دعمها بإستراتيجية واضحة، وتمويل مستمر، وشراكات فعالة مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية.

الرهان الأكبر اليوم ليس فقط على مواجهة الإرهاب، بل على تحصين المجتمعات من أسبابه، وبناء جدار من الوعي يحمي الأجيال القادمة من الوقوع في براثن الفكر المتطرف. ومبادرة "حملات" قد تكون نقطة الانطلاق نحو هذا الهدف.



التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .......مظلة جامعة لإرادة 43 دولة

في ظل تصاعد التحديات التي يفرضها الإرهاب والتطرف العنيف على الدول والمجتمعات، برزت الحاجة إلى تعاون جماعي بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في عام 2015 ليشكل خطوة استراتيجية نحو توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب بجميع أبعاده.



تم الإعلان عن التحالف في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة 34 دولة إسلامية في البداية، وسرعان ما توسعت عضويته ليشمل 43 دولة، مما يبرز الرغبة القوية في توحيد الصفوف لمواجهة هذا الخطر المشترك. ويتخذ التحالف من العاصمة السعودية مدينة الرياض مقرًا رئيساً له، ويهدف التحالف إلى عدة أهداف إستراتيجية مهمة، أبرزها تنسيق الجهود العسكرية والفكرية والإعلامية بين الدول الأعضاء، والعمل على مواجهة الخطابات المتطرفة التي تستغل التفسيرات الدينية المنحرفة لتبرير العنف والإرهاب. كما يسعى التحالف إلى محاربة تمويل الإرهاب عبر تعزيز التعاون الأمني والمالي بين أعضائه، وتبادل المعلومات بهدف التصدي للعمليات الإرهابية قبل وقوعها. كذلك يركز على دعم بناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجالات الأمن، الفكر، والإعلام.



ويتبنى التحالف إستراتيجية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة، أولها المجال العسكري الذي يشمل تنسيق الجهود العملياتية بين الدول وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للقوات العسكرية المشاركة. أما المجال الفكري فيركز على تفكيك الفكر المتطرف عبر برامج التوعية والمبادرات الدينية التي تعزز الاعتدال والوسطية في الخطاب الإسلامي. وفي المجال الإعلامي، يعمل التحالف على إنتاج خطاب مضاد للتطرف يفضح الأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية ويعزز القيم الإيجابية في المجتمعات الإسلامية، مع تركيز خاص على استهداف الشباب. أما المجال الرابع فهو محاربة تمويل الإرهاب، حيث يعمل التحالف على تعزيز الرقابة المالية وتتبع مصادر التمويل غير الشرعية التي تغذي التنظيمات الإرهابية.



ينظر التحالف إلى المستقبل بتفاؤل، حيث يتوقع أن يتوسع عدد الدول الأعضاء، وأن يتطور دوره ليشمل مواجهة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز الإعلام الرقمي في التصدي للتطرف. كما يُنتظر أن يطلق المزيد من المبادرات التعليمية والإعلامية الموجهة للشباب، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتعزيز الجوانب الأكاديمية في مواجهة الفكر الإرهابي.