الإثنين 2025-11-10 01:03 م
 

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

المحامي معن الفاعوري
الإثنين، 10-11-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي الشاب معن أحمد موسى الفاعوري، اثر حادث سير مؤسف  على طريق الشيدية.

وتم تشييع جثمان المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين  من مقام النبي يوشع الى مثواه الاخير . 

 

وقد ساد الحزن على بين اقارب ومعارف المرحوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 
 
