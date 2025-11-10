حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي الشاب معن أحمد موسى الفاعوري، اثر حادث سير مؤسف على طريق الشيدية.

اضافة اعلان

وتم تشييع جثمان المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مقام النبي يوشع الى مثواه الاخير .

وقد ساد الحزن على بين اقارب ومعارف المرحوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.