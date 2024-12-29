 
الإثنين 2024-12-30 12:03 ص
 

حسّان: دعم المشاريع الإنتاجية لتؤدي دورها بخدمة المجتمع

حسان
جعفر حسان
الأحد، 29-12-2024 10:12 م
الوكيل الإخباري-   كد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن صميم اهتمامنا دعم المشاريع الإنتاجية ومؤسسات تنمية المجتمع المحلي وتمكينها من التوسع لتؤدي دورها في خدمة المجتمع وتوفير الفرص لأبنائها وبناتها.اضافة اعلان


وقال حسّان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عقب زيارته لمأدبا، إنه زار عددًا من المواقع فيها اليوم، يرى نماذج فاعلة لهذه المشاريع والمؤسسات، تؤدي دورا مهما وتترك أثرا إيجابيا ملموسا في التدريب والتشغيل، وعلى الحكومة واجب تمكينها ودعمها
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة وقرية بالضفة

اليونيفيل

عربي ودولي "اليونيفيل" تطالب الجيش الإسرائيلي ضمان حرية حركتها بجنوب لبنان

تعبيرية

أخبار محلية حملة لزراعة أشجار الزينة في الكرك

تعبيرية

عربي ودولي محافظة مصرية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

الاحتلال

فلسطين مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

حسان

أخبار محلية حسّان: دعم المشاريع الإنتاجية لتؤدي دورها بخدمة المجتمع

أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: سنعلن في مؤتمر الحوار الوطني حل هيئة تحرير الشام

ارشيفية

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا



 




الأكثر مشاهدة