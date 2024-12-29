حسّان: دعم المشاريع الإنتاجية لتؤدي دورها بخدمة المجتمع

10:12 م

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الوكيل الإخباري- كد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن صميم اهتمامنا دعم المشاريع الإنتاجية ومؤسسات تنمية المجتمع المحلي وتمكينها من التوسع لتؤدي دورها في خدمة المجتمع وتوفير الفرص لأبنائها وبناتها. اضافة اعلان





وقال حسّان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عقب زيارته لمأدبا، إنه زار عددًا من المواقع فيها اليوم، يرى نماذج فاعلة لهذه المشاريع والمؤسسات، تؤدي دورا مهما وتترك أثرا إيجابيا ملموسا في التدريب والتشغيل، وعلى الحكومة واجب تمكينها ودعمها