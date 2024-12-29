حسّان: دعم المشاريع الإنتاجية لتؤدي دورها بخدمة المجتمع

وقال حسّان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عقب زيارته لمأدبا، إنه زار عددًا من المواقع فيها اليوم، يرى نماذج فاعلة لهذه المشاريع والمؤسسات، تؤدي دورا مهما وتترك أثرا إيجابيا ملموسا في التدريب والتشغيل، وعلى الحكومة واجب تمكينها ودعمها
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