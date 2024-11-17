حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، التأكيد على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة العمل على تعزيز التعاون الثنائي؛ ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني و أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، حيث أشار حسَّان إلى المشاريع الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
وجرى التأكيد على أهمية دورية انعقاد اللجنتين العليا المشتركة والتجارية والإفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ومستدام للأشقاء في غزَّة ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
بترا
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