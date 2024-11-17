 
الأحد 2024-11-17 04:10 م
 

حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 17-11-2024 03:37 م
الوكيل الإخباري-  بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الأخوية وآفاق تعزيزها بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، التأكيد على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة العمل على تعزيز التعاون الثنائي؛ ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني و أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، حيث أشار حسَّان إلى المشاريع الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وجرى التأكيد على أهمية دورية انعقاد اللجنتين العليا المشتركة والتجارية والإفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ومستدام للأشقاء في غزَّة ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من عملية تبادل الأسرى الأخيرة

فلسطين مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو

ا

عربي ودولي زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا

ى

عربي ودولي رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

جنود إسرائيليون في جنازة رقيب قتل في معارك جنوب لبنان

فلسطين هآرتس: ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين من قوات الاحتياط



 


الأكثر مشاهدة