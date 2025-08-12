حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبيل ترؤسهما لاجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.

