حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

وتعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء جعفر حسَّان ونظيره المصري مصطفى مدبولي، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة
-
حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر
-
احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية
-
اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان تنطلق اليوم
-
الجيش ينعى عبد اللطيف عساف
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم
-
دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين