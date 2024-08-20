حصر بيع المستلزمات الطبية بالوكيل المعتمد لدى الغذاء والدواء إلى المستشفيات مباشرة

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن القرار الذي عممته المؤسسة على كافة الجهات المعنية، جاء بهدف إحكام مراقبة وتتبع المستلزمات الطبية خلال سلسلة تداولها وتأكيد موثوقية مصدرها وتسجيلها أصوليا لدى المؤسسة وتحقيقها أعلى معايير الجودة والفعالية وبالتكلفة المناسبة للمرضى.
وأشار مهيدات إلى أن المستلزمات التي خضعت للقرار شملت المستلزمات الطبية المستخدمة في بعض العمليات الجراحية والتي تزرع بشكل دائم داخل جسم الانسان، بما في ذلك؛ المستلزمات الطبية والمكابس الجراحية التي تستخدم في عمليات تكميم المعدة وربط الأمعاء وبالونات وحلقات المعدة وصمامات القلب والقسطرات القلبية والقسطرات الطرفية ومستلزمات جراحة العظام والمفاصل الصناعية.
وأضاف أن القرار جاء بناء على توصيات لجنتي تسعير المستلزمات الطبية وتسجيل المستلزمات والأجهزة الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات، مشددا على أن المؤسسة ستتابع الالتزام بقرارها من خلال الجولات الرقابية وتدقيق فواتير البيع الأصولية مع اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.
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