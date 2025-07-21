حفر 36 بئرا لتجميع مياه الأمطار في المفرق

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية عددا من المشاريع التنموية المتنوعة، بحسب ما أفادت به مديرة المديرية المهندسة عائشة الخزاعلة.

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وأوضحت الخزاعلة أن كلفة المشاريع المنفذة بلغت نحو 95 ألف دينار، جرى تخصيصها من مجلس محافظة المفرق، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 36 مشروعا لحفر آبار لجمع مياه الأمطار ضمن مشروع الحصاد المائي، لمواجهة تحدي شح المياه في المنطقة.



وأضافت، إنه جرى حفر 13 بئرا في بلدية حوشا، و 10 في بلدية الباسلية، فيما حظيت منطقتا مغير السرحان ورباع السرحان ضمن قضاء السرحان بـ 13 بئرا.



وبينت اليوم الإثنين، أن هذه الآبار تتيح للمستفيدين إمكانية تجميع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وتخزينها، لاستخدامها في فصل الصيف في الزراعات المنزلية ضمن حدائق المنازل، ما يمكن الأسر من زراعة محاصيل تتناسب مع طبيعة الأرض واحتياجاتهم.



وأشارت الخزاعلة إلى أنه تم رصد مبلغ 40 ألف دينار لدعم مشاريع مدرة للدخل موجهة للأسر الريفية الفقيرة، وتشمل إنشاء بيوت بلاستيكية ومعامل ألبان ومطابخ إنتاجية ومشاريع للتصنيع الغذائي، موزعة في منطقتي الخالدية وبلدية حوشا.