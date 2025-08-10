حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء

11:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741614 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم شراء السلع الغذائية بكميات زائدة عن الحاجة، وخاصة السلع الغذائية سريعة التلف، وذلك بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حالياً، مما يعرّض هذه السلع إلى التلف، وبالتالي تعريض المواطنين لخطر الإصابة بالتسمم. اضافة اعلان





وقال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، في بيان صحفي اليوم، إن شراء وتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في هذه الأجواء الاستثنائية على درجات الحرارة سيعرضها إلى التلف، خاصة إذا كانت ظروف التخزين غير مناسبة، أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما وأن بعض السلع تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة مثل: الدواجن، والأسماك، واللحوم، والبيض، ومشتقات الألبان، والخضروات والفواكه، إضافةً إلى الطعام المطبوخ، لذا يجب تخزينها في ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف وتكون خطيرة على صحة وسلامة الإنسان، لذا من الأفضل عدم الشراء والتخزين.



كما حذّر الدكتور عبيدات المواطنين من شراء السلع والأطعمة المعروضة على واجهات المحلات لتعرضها طوال اليوم لأشعة الشمس الحارقة، لأن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في ازدياد معدلات التفاعلات الكيميائية، مما يؤدي إلى تلف الطعام وفقدانه خواصه الغذائية، ويمكن الكشف عن تلف الطعام من خلال تغيّر خواصه، ومذاقه، ورائحته، ولونه. كما أن بعض السلع مثل المعلبات تكون معرضة لنمو البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية، لذا يُنصح بعدم شراء وتخزين هذه المعلبات التي تكون معرضة لأشعة الشمس.



وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتكثيف الرقابة في هذه الأيام على جميع الأسواق في كافة محافظات المملكة، للحد من هذه الظاهرة، وحرصاً على سلامة وصحة الإنسان من تعرضه لمشاكل صحية من هذه المنتجات والسلع المعرّضة لأشعة الشمس أو التي تكون ظروف التخزين فيها غير مناسبة.