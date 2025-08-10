حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء

وقال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، في بيان صحفي اليوم، إن شراء وتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في هذه الأجواء الاستثنائية على درجات الحرارة سيعرضها إلى التلف، خاصة إذا كانت ظروف التخزين غير مناسبة، أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما وأن بعض السلع تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة مثل: الدواجن، والأسماك، واللحوم، والبيض، ومشتقات الألبان، والخضروات والفواكه، إضافةً إلى الطعام المطبوخ، لذا يجب تخزينها في ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف وتكون خطيرة على صحة وسلامة الإنسان، لذا من الأفضل عدم الشراء والتخزين.
كما حذّر الدكتور عبيدات المواطنين من شراء السلع والأطعمة المعروضة على واجهات المحلات لتعرضها طوال اليوم لأشعة الشمس الحارقة، لأن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في ازدياد معدلات التفاعلات الكيميائية، مما يؤدي إلى تلف الطعام وفقدانه خواصه الغذائية، ويمكن الكشف عن تلف الطعام من خلال تغيّر خواصه، ومذاقه، ورائحته، ولونه. كما أن بعض السلع مثل المعلبات تكون معرضة لنمو البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية، لذا يُنصح بعدم شراء وتخزين هذه المعلبات التي تكون معرضة لأشعة الشمس.
وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتكثيف الرقابة في هذه الأيام على جميع الأسواق في كافة محافظات المملكة، للحد من هذه الظاهرة، وحرصاً على سلامة وصحة الإنسان من تعرضه لمشاكل صحية من هذه المنتجات والسلع المعرّضة لأشعة الشمس أو التي تكون ظروف التخزين فيها غير مناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري
-
تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة
-
أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة
-
رئيس الوزراء يوعز بتخصيص مبنى حكومي غير مستكمل لصالح جامعة مؤتة
-
افتتاح ملتقى الفن التشكيلي الثالث في السلط
-
حسان من الكرك: ضرورة إنجاز الأعمال في موعدها المقرر
-
موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)
-
الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير وإصابة السائق الآخر