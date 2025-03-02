حملات رقابية مكثفة على الأسواق في عجلون

وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لضمان توفر السلع الغذائية والتموينية والرمضانية، مع تكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التجارية، ونتافات الدواجن، والملاحم، لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار الهدايات إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين والمتجاوزين على الأرصفة والشارع العام، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإزالة البسطات العشوائية، خاصة في محيط المساجد، موضحا أنه تم تعزيز وجود رقباء السير للحد من الازدحامات وتسهيل حركة المواطنين.
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