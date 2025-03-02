حملات رقابية مكثفة على الأسواق في عجلون

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، نايف الهدايات، أن اللجان المختصة بالصحة والبيئة، بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية، باشرت تنفيذ خططها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لضمان توفر السلع الغذائية والتموينية والرمضانية، مع تكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التجارية، ونتافات الدواجن، والملاحم، لمنع أي ممارسات احتكارية.