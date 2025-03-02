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حملات رقابية مكثفة على الأسواق في عجلون

عجلون
عجلون
الأحد، 02-03-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، نايف الهدايات، أن اللجان المختصة بالصحة والبيئة، بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية، باشرت تنفيذ خططها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لضمان توفر السلع الغذائية والتموينية والرمضانية، مع تكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التجارية، ونتافات الدواجن، والملاحم، لمنع أي ممارسات احتكارية.


وأشار الهدايات إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين والمتجاوزين على الأرصفة والشارع العام، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإزالة البسطات العشوائية، خاصة في محيط المساجد، موضحا أنه تم تعزيز وجود رقباء السير للحد من الازدحامات وتسهيل حركة المواطنين.

 
gnews

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