حملة ازالة للاشجار التي تشكل خطورة على السلامة العامة بالشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- اوعز متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع الى الجهات المعنية بالاستمرار في عملية قص وازالة الاشجار التي تشكل خطورة على السلامة العامة وتعيق حركة السير خصوصا في الشوارع الرئيسية .





واكد كتاب موجه من المتصرف انه سوف يتم صباح يوم الاثنين القادم القيام بحملة قص وازالة الاشجار في المنطقة الممتدة من دوار الجوفة ولغاية تقاطع مركز امن الشونة .