الخميس 2025-10-02 11:37 ص
 

حملة ازالة للاشجار التي تشكل خطورة على السلامة العامة بالشونة الجنوبية

الشونة الجنوبية
الشونة الجنوبية
 
الخميس، 02-10-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  اوعز متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع الى الجهات المعنية بالاستمرار في عملية قص وازالة الاشجار التي تشكل خطورة على السلامة العامة وتعيق حركة السير خصوصا في الشوارع الرئيسية .اضافة اعلان


واكد كتاب موجه من المتصرف انه سوف يتم صباح يوم الاثنين القادم القيام بحملة قص وازالة الاشجار في المنطقة الممتدة من دوار الجوفة ولغاية تقاطع مركز امن الشونة . 
 
 
