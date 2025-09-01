حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

12:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744390 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الاثنين، حملة شاملة لإغلاق المحال غير المرخصة وإزالة الاعتداءات عن الأرصفة والشوارع داخل حدودها التنظيمية. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي بعد أن باتت هذه المخالفات تُشكّل عائقًا أمام حركة المواطنين وطلاب المدارس، وتُشكّل خطرًا على سلامتهم، مؤكدًا أن القانون سيُطبّق بحزم ودون أي استثناء.



وأضاف أن البلدية سبق وأن خالفت جميع المحال غير المرخصة، ومنحتها مهلة لتصويب أوضاعها القانونية، إلا أن استمرار البعض في التجاوزات استدعى تنفيذ هذه الحملة.



وأشار إلى أن الحملة تُنفّذ بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة، مؤكدًا أن المصلحة العامة لأبناء كفرنجة وزوّارها فوق أي اعتبار.



ودعا العرود المواطنين وأصحاب المحال إلى التعاون مع كوادر البلدية لإنجاح هذه الجهود.