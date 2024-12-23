 
الإثنين 2024-12-23 02:44 م
 

حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية

إزالة الاعتداءات على المياه
إزالة الاعتداءات على المياه
الإثنين، 23-12-2024 12:45 م
الوكيل الإخباري-   في إطار الجهود الحكومية لحماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، نفذت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة التعديات على قناة الملك عبد الله في منطقة دير علا.اضافة اعلان


وأوضحت سلطة وادي الأردن أن الحملة، التي شاركت فيها كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، تمت بمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غرب البلقاء، بالإضافة إلى وحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.

وأسفرت الحملة عن إزالة (6) اعتداءات لاستخدام المياه بشكل غير قانوني من القناة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للموارد المائية الحيوية.

وأكدت السلطة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الاعتداءات على المياه، وحماية الحقوق المائية وضمان توزيعها العادل بين المواطنين والمزارعين. وشددت على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة دون تهاون، لضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها بطرق قانونية ومنظمة.

ودعت السلطة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، مؤكدة أن حماية هذه الموارد مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.


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