حوارية عن التغطية الإعلامية المستجيبة للمساواة بين الجنسين بمعهد الإعلام الأردني

الوكيل الإخباري- نظم معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين جلسة حوارية استضاف خلالها المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز المبيضين تناولت الجلسة موضوع "التغطية الإعلامية المستجيبة للمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية".

وتأتي هذه الحوارية في إطار سلسلة من الجلسات التي يعقدها المعهد، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج التدريب على الإعلام المستجيب للنوع الاجتماعي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في مجال الاتصال الإعلامي.



وقالت المبيضين إن التغطية الصحفية المراعية للمساواة بين الجنسين تشكل عنصرًا أساسيًا في بناء إعلام شامل يعكس تنوع المجتمع ويعزز قيم العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم النساء والرجال بصورة متوازنة في المحتوى الإعلامي.



وأكدت أهمية تنويع المصادر الخبرية، وتمثيل النساء كخبيرات وقيادات، والوصول إلى المناطق النائية، وتسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي باعتبارها قضايا مجتمعية لا تخص النساء فقط، بل تدمج قضايا المرأة والرجل كعنصرين فاعلين في المجتمع وكأُسرٍ تواجه تحديات تتطلب حلولًا.



وأشارت إلى أن وكالة الأنباء الأردنية تتبنى سياسات تحريرية تُعزز التغطية الصحفية للنوع الاجتماعي، والتي تعتمد في تجربتها على الكفاءة والمهنية، وتكافؤ الفرص في التعيين، والتأهيل، والسفر، وتقلد المناصب، والتشاركية في اتخاذ القرارات، دون تمييز بين الصحفيين والصحفيات، حيث يكون الحد الفاصل هو إثبات الحضور والجدارة، ليتاح لهم التقدم والوصول إلى مواقع قيادية تبدأ من قيادة الفريق، مرورًا بقيادة الدائرة، وصولًا إلى قيادة المؤسسة.



وأوضحت المبيضين أن التغطية الصحفية المراعية للمساواة بين الجنسين لا تقتصر على نقل الخبر فحسب، بل تسهم أيضًا في تشكيل وعي الجمهور تجاه قضايا المرأة والعدالة الجندرية، من خلال طرح قضاياها بلغة إعلامية منصفة ومحايدة تراعي الأدوار المناطة بالمرأة.



ودعت إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات التحريرية، سواء في اختيار المصادر أو المواضيع أو زوايا التغطية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإعلامية على برامج متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي.



وأشارت الى أهمية تعزيز تمثيل النساء في مواقع القرار الإعلامي وسكرتارية التحرير، لضمان تنوع وجهات النظر وتوسيع نطاق التغطية لقضايا المرأة والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية.



ودعت المبيضين العاملين في المجال الإعلامي إلى التخصص في مجالات عملهم لتحقيق التميز والخبرة، ليكونوا مرجعًا موثوقًا ومصدرًا معرفيًا مؤكدة أهمية اكتساب لغة ثانية تدعم مجالات العمل، ومواكبة التطور الرقمي.