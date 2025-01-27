خدمات الترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي في محافظة إربد

وتقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
ويأتي افتتاح المحطة كرابع محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق إربد عمان / جامعة فيلادلفيا والطريق الصحراوي / القطرانة استمراراً وامتداداً لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .
ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الفحص الفني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها.
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