خدمات الترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي في محافظة إربد

11:17 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام بالتوسّع بخدمات الترخيص والفحص الفني ( المسائي ) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبلدية بني عبيد والاتحاد الأردني لشركات التأمين وأكاديمية أديسون النموذجية ستباشر محطة الترخيص عملها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025 في محافظة إربد داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل /إربد من الساعة الثالثة عصراً ولغاية التاسعة مساءً . اضافة اعلان





وتقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.



ويأتي افتتاح المحطة كرابع محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق إربد عمان / جامعة فيلادلفيا والطريق الصحراوي / القطرانة استمراراً وامتداداً لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .



ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الفحص الفني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها.





