الخميس 2025-10-23 11:38 ص
 

حادث سير في طبربور

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 23-10-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث  سير  بين مركبتين ما بعد إشارة المشاغل باتجاه إشارة السلمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

واكد المصدر ان مجموعات ادارة السير في الموقع ، وباشرت التعامل مع الحادث .

 
 
