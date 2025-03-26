خطة أمنية ومرورية متكاملة في آخر أيام رمضان وعيد الفطر

وأشارت إلى التعامل مع عدة حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها حادث تصادم في شارع الملك عبدالله الثاني، واحتراق مركبتين في شارع الرشيد ونفق صويلح. كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء-الأزرق نتج عنه 5 إصابات، إضافة إلى حادثي تصادم في الزرقاء والأغوار الشمالية.
وأكدت استمرار مبادرة إفطار صائم عبر الدوريات والمحطات الأمنية، ودعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب التجاوز الخاطئ لكونه الفعل المخالف الأكثر تسبباً للحوادث في المملكة .
-
أخبار متعلقة
-
القبض على شخص يمارس أعمال السحر في معان
-
مجلس محافظة إربد يقرر سداد 550 ألف دينار من ذممه المستحقة لقطاع الأشغال
-
ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات
-
نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر
-
الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن
-
تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج
-
صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر
-
العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان