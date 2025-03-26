خطة أمنية ومرورية متكاملة في آخر أيام رمضان وعيد الفطر

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الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير جاهزيتها لتنفيذ خطة أمنية ومرورية متكاملة خلال الأيام الأخيرة من رمضان وعطلة عيد الفطر، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، مع تكثيف الانتشار الأمني في الأسواق والمنشآت التجارية. اضافة اعلان





وأشارت إلى التعامل مع عدة حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها حادث تصادم في شارع الملك عبدالله الثاني، واحتراق مركبتين في شارع الرشيد ونفق صويلح. كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء-الأزرق نتج عنه 5 إصابات، إضافة إلى حادثي تصادم في الزرقاء والأغوار الشمالية.



وأكدت استمرار مبادرة إفطار صائم عبر الدوريات والمحطات الأمنية، ودعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب التجاوز الخاطئ لكونه الفعل المخالف الأكثر تسبباً للحوادث في المملكة .