خطة لمراقبة الأسواق في الطفيلة خلال رمضان

الوكيل الإخباري- بدأت الجهات المعنية بهمام مراقبة الأسواق في محافظة الطفيلة، بتنفيذ خططها وبرامجها التي أعدتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

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وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، إن مختلف الجهات الرسمية المعنية، وضعت برنامجا شاملا لمراقبة المحال التجارية في المحافظة، والتأكد من توافر المواد الغذائية في الأسواق.