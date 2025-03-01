خطة لمراقبة الأسواق في الطفيلة خلال رمضان

وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، إن مختلف الجهات الرسمية المعنية، وضعت برنامجا شاملا لمراقبة المحال التجارية في المحافظة، والتأكد من توافر المواد الغذائية في الأسواق.
وأكد أهمية أن تكثف فرق الرقابة من جولاتها في الأسواق خلال الشهر الفضيل والتأكد من التزام المطاعم والمحلات التجارية من شروط الصحة والسلامة العامة.
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