ألوان أحمر الشفاه تعيد الدفء لمكياج الخريف

الوكيل الإخباري- مع انتقالنا من ألوان الصيف الزاهية إلى دفء الخريف، يتغيّر مكياج الشفاه ليعكس أجواء الموسم. خريف 2025 يحمل مزيجًا من الكلاسيكية والجرأة، حيث تسيطر الدرجات العميقة، التدرجات الترابية، واللمسات اللامعة. إليكِ أبرز الاتجاهات:

اضافة اعلان