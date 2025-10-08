ألوان أحمر الشفاه تعيد الدفء لمكياج الخريف

1. الأحمر العميق
لا غنى عنه في الخريف. قدمته Tom Ford بلمسة فاخرة ومركّبة تتضمن تحديدًا دقيقًا وأحمر شفاه غنيًّا وملمّعًا ناعمًا. لون يعكس القوة والأنوثة في آن.
2. الفوشيا الجريء
على عكس المتوقع، استمر الفوشيا في الظهور هذا الخريف، كما في عروض Lacoste وLancôme، ليضيف لمسة شبابية مبهجة وجريئة على إطلالتكِ.
3. الأزرق العصري
يُعيد صيحة "الدنيم" إلى الشفاه بأحمر شفاه أزرق ساتاني من MAC، مخصّص لمحبات الإطلالات غير التقليدية والمواكِبة للموضة.
4. الشفاه المُركبة (تحديد التسعينيات)
عودة لأسلوب التسعينيات، مع تحديد بارز وألوان متدرجة كالوردي الفاتح، البني، والبنفسجي الباهت. صيحة اعتمدتها زندايا وأصبحت ترند هذا الموسم.
5. الشفاه الشفافة اللامعة
من أوائل الألفية، يعود أحمر الشفاه اللامع والشفاف بأسلوب عصري باستخدام منتجات مثل Faux Filler Jelly Oil من Huda Beauty. مثالي لإطلالة مشرقة وعفوية.
6. درجات البني والتراكوتا
الألوان الترابية الدافئة كالبني الشوكولاتة، التراكوتا، والبرونزي المحروق تسيطر على الموسم، وتُنسّق بسلاسة مع أزياء الخريف للحصول على إطلالة متكاملة.
نصيحة خريفية: اختاري اللون الذي يعكس شخصيتكِ، ونسّقيه مع مكياج عيون هادئ أو قوي حسب المناسبة، لتحصلي على إطلالة خريفية دافئة ومتوازنة.
