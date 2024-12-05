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دورة "أعوان مكافحة المخدرات" في مؤسسة الغذاء والدواء

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الخميس، 05-12-2024 01:56 م
الوكيل الإخباري-   بدأت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، "دورة أعوان مكافحة المخدرات" ضمن الحملة التوعوية من مخاطر آفة المخدرات والتصدي لها التي أطلقتها مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


وتهدف الدورة التي نظمتها المؤسسة من خلال مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، قسم التدريب، إلى توعية المشاركات بمخاطر الإدمان على المخدرات وأعراضه، وأضرارها وطرق انتشارها ودوافع تعاطيها وأهمية التصدي لهذه الآفة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وحمايته من جميع المخاطر التي تهدد أفراده وحماية المجتمع.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن آفة المخدرات جريمة تمس أمن الوطن وصحة أبنائه، مشيرا الى أن مكافحتها تستدعي تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية لدعم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية التي تعمل مرتباتها باحترافية للحفاظ على أمن الوطن ومواجهة مروجي ومهربي المخدرات وإحباط محاولات إدخالها ونشر التوعية من خلال ضباطها المختصين.

وأشار رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات الرائد نبيل الرواشدة خلال الدورة، الى الدور المحوري للعنصر النسائي في التوعية الأسرية والمجتمعية من خطر آفة المخدرات، مبينا أن هذا الدور يشكل ركيزة أساسية في التنشئة الأسرية والمجتمعية ونشر الوعي الفكري والثقافي في الأسرة والمجتمع.

وعلى هامش فعاليات الدورة، تم إطلاع المشاركين من مختلف مديريات المؤسسة على معرض متنقل لإدارة مكافحة المخدرات لتوضيح أشكال المخدرات والحبوب المخدرة وطرق الوقاية منها.

بترا
 
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