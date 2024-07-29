دورة في جامعة آل البيت حول الإدارة الفاعلة للمياه الجوفية

الوكيل الإخباري - نظم مركز النمذجة والمحاكاة لتحليل المخاطر في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، دورة تدريبية في نمذجة المياه الجوفية، بهدف تزويد المهنيين والخبراء بأحدث الأساليب والأدوات العلمية لتحليل وإدارة المياه الجوفية بفعالية.



وتناولت الدورة التي شارك فيها باحثون من وزارة المياه والري وشركة البوتاس العربية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشركة الفوسفات، أساسيات الهيدروجيولوجيا، والمبادئ الرياضية لنمذجة تدفق المياه الجوفية وتحليل البيانات والتدريب العملي على برامج النمذجة المتقدمة.



وأشار مدير المركز الدكتور مؤيد الشواقفة إلى أن الدورة تهدف إلى بناء القدرات المحلية في مجال نمذجة المياه الجوفية وتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات الضرورية لاتخاذ قرارات في إدارة الموارد المائية.