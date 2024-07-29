دورة في جامعة آل البيت حول الإدارة الفاعلة للمياه الجوفية

وتناولت الدورة التي شارك فيها باحثون من وزارة المياه والري وشركة البوتاس العربية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشركة الفوسفات، أساسيات الهيدروجيولوجيا، والمبادئ الرياضية لنمذجة تدفق المياه الجوفية وتحليل البيانات والتدريب العملي على برامج النمذجة المتقدمة.
وأشار مدير المركز الدكتور مؤيد الشواقفة إلى أن الدورة تهدف إلى بناء القدرات المحلية في مجال نمذجة المياه الجوفية وتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات الضرورية لاتخاذ قرارات في إدارة الموارد المائية.
وبين أن الدورة تناولت دراسات واقعية تمكن المشاركين من تطبيقها على مشروعات فعلية، مما يعزز من فهمهم وتطوير مهاراتهم العملية، كما تم توفير مواد تعليمية شاملة لدعم مدربين مؤهلين ذوي خبرة واسعة في هذا المجال.
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